Serbia-Kosovo: Vucic riceve ambasciatore russo, “brutale pulizia etnica” di Kurti

- In Kosovo e Metohija è in corso “una brutale pulizia etnica organizzata da Albin Kurti con il sostegno di parte della comunità internazionale”. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic all’ambasciatore russo a Belgrado Alexander Bocan-Kharchenko, che ha ricevuto oggi per informarlo della situazione nel nord del Kosovo, come riportato dall’agenzia di stampa “Tanjug”. "Un colloquio importante con l'ambasciatore della Federazione Russa, Alexander Bocan-Kharchenko. Sono grato che abbia ascoltato la posizione della parte serba. Ho informato Bocan-Harchenko del fatto che viene effettuata una brutale pulizia etnica in Kosovo e Metohija organizzata da Albin Kurti con il sostegno di una parte della comunità internazionale", ha scritto Vucic su Instagram dopo l’incontro il rappresentante diplomatico russo. (Seb)