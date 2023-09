Kosovo: si riaccende la violenza nel nord, Pristina e Belgrado alzano i toni e si accusano a vicenda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una reazione da parte di Belgrado è arrivata dapprima dal presidente del Parlamento di Belgrado, Vladimir Orlic, che ha respinto le accuse e attribuito la responsabilità della violenza alle autorità del Kosovo e al suo governo. “Tutto ciò che Kurti ha fatto nei mesi scorsi, con il terrore brutale scatenato contro il popolo serbo, è stato messo in atto precisamente perché voleva un’aperta escalation e perché voleva provocare qualche episodio di violenza”, ha detto Orlic. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha parlato in serata, con toni non dissimili: "Albin Kurti è l'unico colpevole, è lui che vuole il conflitto e la guerra. L'unico desiderio che ha è trascinarci in un conflitto con la Nato. In colloquio lunedì con l’ambasciatore della Federazione Russa a Belgrado, Aleksandr Bocan-Harchenko, Vucic si è spinto fino a parlare di una “brutale pulizia etnica” che il capo del governo kosovaro ha organizzato contro i serbi “con il sostegno di parte della comunità internazionale”. (segue) (Alt)