Kosovo-Serbia: Rama, lutto Belgrado per morte aggressori Banjska “segnale peggiore”

- I giorni di lutto annunciati da Belgrado per i membri del gruppo armato eliminati dalle forze di sicurezza del Kosovo, dopo l’uccisione di un agente di polizia kosovaro, è il peggior segnale che la Serbia potesse inviare alla regione e alla comunità euroatlantica. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il premier albanese Edi Rama, sottolineando che la Serbia “avrebbe dovuto aprire un’indagine seria sul gruppo criminale e sui collegamenti con i trafficanti di armi potenzialmente coinvolti”. Per il capo del governo di Tirana, questo è il momento in cui Belgrado “deve decidere in modo chiaro se stare con l’Europa e il mondo democratico del 21mo secolo o con l’ombra di sé stessa alla fine del 20mo secolo, con i valori della comunità euroatlantica o con i fantasmi del suo inglorioso passato degli anni Novanta”. Allo stesso tempo, ha aggiunto Rama, “l’Unione europea e gli Stati Uniti devono decidere in modo chiaro se alzare l’allarme democratico al massimo livello per fermare l’escalation nel nord del Kosovo, entrato nella sua fase più pericolosa dal 1999, o continuare a mantenere il dialogo per la normalizzazione, che ora è del tutto insufficiente”. (Alt)