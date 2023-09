Kosovo-Serbia: Kfor, dialogo agevolato dall’Ue è unico modo di raggiungere soluzione duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall’Unione europea è l’unico modo per risolvere le questioni aperte e per raggiungere una soluzione duratura che rispetti i diritti di tutte le comunità. Lo si legge in una dichiarazione della missione a guida della Nato in Kosovo (Kfor). “Come già sottolineato nella dichiarazione rilasciata il 24 settembre, dopo l’attacco contro la polizia del Kosovo a Banjska le forze dell’ordine kosovare sono intervenute in linea con le loro prerogative, in qualità di forza di primo intervento”, si legge nel comunicato. “Le truppe Kfor erano presenti nell’area. Hanno monitorato da vicino la situazione ed erano pronte a reagire, se richiesto. La polizia kosovara, Eulex e Kfor hanno agito in stretto coordinamento”, continua la dichiarazione. “Il comandante della missione Kfor resta in contatto regolare con tutte le parti interessate, inclusi Eulex, i rappresentanti delle istituzioni del Kosovo e delle sue forze di sicurezza e del capo di Stato maggiore delle forze armate serbe”, prosegue il testo. “Attraverso Kfor, la Nato prenderà sempre tutte le azioni necessarie per mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, in modo imparziale e in linea con il nostro mandato basato sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu 1244 del 1999. Kfor continuerà anche a fornire una cornice di sicurezza necessaria affinché il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall’Ue faccia progressi”, si legge. (Alt)