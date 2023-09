© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L‘Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Partito democratico, Movimento cinque stelle ed Alleanza verdi e sinistra, riferite al decreto recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. (Rin)