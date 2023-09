Arte: disegno di Raffaello all'asta a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno del pittore rinascimentale Raffaello Sanzio (1483-1520) verrà venduto dalla casa d'aste Dorotheum di Vienna. Si tratta di uno studio realizzato con la tecnica della sanguigna, rappresentate un cavaliere, preparato per l'affresco “La battaglia di ponte Milvio” nella Sala di Costantino, una delle Stanze di Raffaello nei Musei Vaticani. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la pittura murale venne completata dal manierista Giulio Romano (1499-1546), allievo dell'artista di Urbino, dopo la morte del maestro. Parte della tarda produzione di Raffaello, lo studio che verrà venduto al Dorotheum ha sul retro un disegno del pittore manierista Polidoro da Caravaggio (1492-1543) ed era stato in precedenza attribuito all'artista barocco Peter Paul Rubens (1577-1640), poi a un ignoto maestro italiano . Ora, gli esperti del Dorotheum Mark MacDonnell e Paul Joannides riconoscono Raffaello nell'autore. “Il cavaliere” andrà all'asta nella giornata del 25 ottobre, a un prezzo stimato tra 400 mila e 600 mila euro che, secondo le previsioni, dovrebbe aumentare di un milione di euro o più. (Geb)