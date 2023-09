Decreto Asset: Gusmeroli (Lega), con via libera a emendamento in Senato velocizzazione Terzo valico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Emendamenti inseriti nel Dl Asset approvati al Senato, di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato dal ministro Matteo Salvini, semplificano e accelerano senza dubbio alcuni nodi rilevanti per la nostra economia e lo sviluppo dei nostri territori. Lo ha dichiarato il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo di Montecitorio, che ha poi fatto l’esempio del Terzo valico dei Giovi: “si introducono, infatti, norme di semplificazione per la realizzazione dell'opera Pnrr, fondamentale non solo per l'Italia ma anche per l'Europa”. “Ancora una volta – ha aggiunto – la Lega porta a casa risultati tangibili per il sistema Paese". (Rin)