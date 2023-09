Brasile-Bolivia: ponte sul fiume Mamoré, Lula conversa a telefono con Arce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota congiunta divulgata dai ministeri degli Esteri dei due Paesi ieri, 27 settembre, i governi di Brasile e Bolivia hanno riaffermato la loro volontà di portare a termine i lavori per la costruzione di un ponte sul fiume Mamoré il più rapidamente possibile, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle comunità locali su entrambi i lati del confine. La costruzione del ponte è oggetto di un accordo firmato tra Brasile e Bolivia nel 2007 le cui discussioni sono state rilanciate nella prima metà del 2023. "I governi di Brasile e Bolivia hanno individuato le linee guida da dare per le fasi successive del progetto. Si è convenuto che la parte brasiliana presenterà, entro la fine di venerdì prossimo, 29 settembre, una proposta all'esame della parte boliviana che rifletta gli interessi di entrambi i paesi e la sua successiva ratifica, come stabilito dall'Accordo del 2007", recitava il comunicato. "I governi di Brasile e Bolivia ribadiscono l'eccellente stato delle relazioni bilaterali, che oggi comportano numerosi progetti e iniziative volti a migliorare l'integrazione fisica ed economica tra i due Paesi, a beneficio delle loro popolazioni", concludeva la nota. (Brb)