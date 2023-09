Maltempo: Figliuolo, “da Meloni grandissima attenzione a territori alluvionati, sono soddisfatto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “dimostra una grandissima attenzione, costante e continua, per l’alluvione e per la ricostruzione dei territori colpiti”. Lo ha detto il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall'alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, ospite di “Tg2 post”, su Rai 2. “Io le ho detto le linee di azione e la strategia per andare avanti, ci siamo confrontati, lei detta le regole e io sono molto soddisfatto perché vedo una grandissima attenzione del nostro presidente del Consiglio, che è vicina alla gente e vuole che si riparta”, ha aggiunto. (Rin)