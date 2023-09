Energia: Germania, governo prossimo all'acquisto della filiale di Tennet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco è prossimo all'acquisto di Tennet Deutschland, filiale in Germania dell'operatore di rete elettrica olandese Tennet, di proprietà dell'esecutivo dei Paesi Bassi e attivo in entrambi gli Stati. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che il relativo accordo dovrebbe essere pronto “in poche settimane”. Le parti hanno concordato i dettagli fondamentali durante una riunione nella giornata di oggi, secondo fonti conoscenza della questione. Il valore della transazione è stimato tra i 20 e i 30 miliardi di euro. In particolare, Germania e Paesi Bassi mirano a “un accordo di principio entro le prossime due settimane”, che dovrà essere approvato dal parlamento olandese prima delle elezioni per il suo rinnovo, in programma per il 22 novembre. Un rappresentante di Tennet ha affermato che le discussioni con il governo tedesco “sono in corso”, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli. A sua volta, il ministero delle Finanze olandese si è rifiutato di commentare le indiscrezioni. Il medesimo silenzio è giunto dal ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco. In precedenza, era trapelato che il governo dei Paesi Bassi intende vendere Tennet Deutschland allo Stato tedesco per finanziare l'aumento di capitale necessario a Tennet, risultato superiore alle previsioni. (Geb)