Usa: corte d’appello, processo civile per frode a Trump può iniziare già da lunedì

- Una corte d’appello di New York ha respinto una richiesta presentata dagli avvocati di Donald Trump, i quali hanno tentato di rimandare l’inizio del processo ai danni dell’ex presidente dopo la causa civile per frode avviata dalla procuratrice generale dello Stato, Letitia James. La decisione del tribunale, pubblicata oggi, consente al processo di prendere il via già da lunedì prossimo, dopo che il giudice Arthur Engoron ha stabilito che Trump è legalmente perseguibile per frode. Le accuse riguardano la Trump Organization, che avrebbe sopravvalutato illegalmente gli asset gestiti per ottenere vantaggi fiscali e tariffe assicurative più vantaggiose. (Was)