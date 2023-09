© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia di commemorazione di liberazione della Corsica hanno partecipato anche l'ambasciata d'italia in Francia e un picchetto di allievi dell'accademia navale di Livorno. Lo rende noto su X (ex Twitter) la sede diplomatica Italiana a Parigi. "Onore anche ai militari italiani che hanno combattuto per liberare l'Isola", ha scritto l'ambasciata italiana a Parigi.(Frp)