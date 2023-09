Usa: interferenze elettorali, Trump non chiederà di trasferire caso ad una corte federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non cercherà di trasferire ad un tribunale federale il caso che lo vede accusato di interferenze elettorali in Georgia, dopo le accuse avanzate nei suoi confronti dalla procuratrice della contea di Fulton, Fani Willis. È quanto si legge negli atti giudiziari depositati dai suoi avvocati. La decisione di Trump, si legge nel documento, deriva dalla sua “fiducia nei confronti del tribunale, che deve garantire il suo diritto costituzionale ad un processo equo”. (Was)