Auto: Stellantis chiuderà nel 2024 reparto Cad dell'impianto Opel di

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico franco-italiano Stellantis chiuderà nel corso del 2024 il reparto “Computer Aided Design” (Cad) del suo impianto di Ruesselheim, in Germania, dove vengono prodotte le auto del marchio Opel. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda ha comunicato che l'obiettivo è “aumentare ulteriormente la competitività e l'efficienza in tutti i settori”. Nel reparto Cadi dello stabilimento di Ruesselheim sono attualmente impiegati circa 100 lavoratori che, secondo i loro rappresentanti, sono stati informati della chiusura soltanto nella scorsa settimana. Secondo il consiglio di fabbrica, “non vi saranno più designer alla Opel”. Intanto, i dipendenti interessati sono stati “indirizzati” da Stellantis verso il settore dell'ingegneria basata sulla conoscenza. Di Stellantis, con Fiat-Chriysler, è parte la società automobilistica francese Peugeot Société Anonyme (Psa) che, da quando ha acquisito la concorrente tedesca Opel nel 2017, ha tagliato “migliaia di posti di lavoro” in questa azienda. Alla fine del 2022, nello stabilimento di Ruesselsheim erano impiegati circa novemila lavoratori. Per Stellantis, questa fabbrica “è e rimane una parte importante” nella sua rete di sviluppo globale. (Geb)