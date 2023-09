Cultura: Mazzi, va portata tra la gente e nelle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per aumentare la domanda di cultura dobbiamo cercare di renderla più accessibile e più diffusa e dobbiamo portarla tra la gente e nelle periferie, non relegarla ad una ristretta élite ma aperta alla maggioranza delle persone. Lo ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, intervenuto oggi alla XIX edizione del Lubec, che si svolge a Lucca per promuovere la cultura come elemento di sviluppo, di crescita, di competitività e di innovazione del Paese e dei suoi territori. “È con questa visione – ha proseguito – che il ministero ha istituito per i più giovani le Carte della cultura e del merito, con l’obiettivo di rimuovere quelle barriere economiche che spesso impediscono ai ragazzi di partecipare alle attività culturali e di premiare chi si impegna di più”. “Vogliamo dare voce a chi fino ad oggi non ce l’ha avuta e con questo spirito stiamo pensando a come migliorare alcuni meccanismi dell’Art Bonus in modo da renderlo ancora più attrattivo per le imprese del sistema Italia”, ha aggiunto Mazzi. “La cultura – ha evidenziato – è la ricchezza di un popolo e di una Nazione ed è vitale sostenerla. I finanziamenti pubblici sono fondamentali ma devono innescare un processo virtuoso che coinvolga e renda sempre più protagonisti anche i privati”. “La cultura non è solo nutrimento dell’anima ma rappresenta un fattore di riscatto sociale e di sviluppo economico. Quando parliamo di liberarla, per sprigionarne l’energia, intendiamo questo”, ha concluso. (Rin)