Brasile-Bolivia: ponte sul fiume Mamoré, Lula conversa a telefono con Arce

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha conversato al telefono con l'omologo della Bolivia, Luis Arce, per discutere della costruzione del ponte sul fiume Mamoré, corso d'acqua di origine andina che fa parte del bacino amazzonico, "il più rapidamente possibile". Lo riferisce la presidenza del Brasile in una nota. All'inizio di agosto, i presidenti avevano avuto un altro incontro bilaterale, parallelamente al Vertice dell'Amazzonia, a Belém, nello stato di Pará, durante il quale i due capi di Stato avevano discusso delle modalità per espandere la cooperazione tra i due paesi in settori chiave, quali lo sviluppo regionale, l'industrializzazione, l'integrazione dell'energia e dei trasporti e la lotta alla criminalità organizzata. (segue) (Brb)