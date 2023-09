Migranti: Piantedosi, registrata convergenza Ue che problema è europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi c'è stata una prima discussione, adesso è in corso un negoziato del Coreper per una rifinitura del testo, però abbiamo registrato una grande convergenza sul presupposto che quello delle migrazioni è un problema europeo, non solo dei Paesi di primo ingresso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista al Tg1, a seguito della partecipazione al Consiglio Affari Interni dell'Ue. “Su questa comune condivisione credo che riusciremo a fare un buon lavoro e l’Italia potrà portare a casa un risultato per tutelare i propri interessi”, ha aggiunto. (Rin)