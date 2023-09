Usa: contestatore interrompe Biden in Arizona, chiedendo di dichiarare emergenza su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contestatore ha brevemente interrotto il discorso odierno del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Arizona, organizzato in onore del senatore repubblicano John McCain, morto il 25 agosto del 2018. Durante l’evento al Centro per le arti di Tempe, una persona ha interrotto il discorso di Biden, chiedendo perché il governo non abbia dichiarato una emergenza climatica. “Alcune persone sono morte”, ha aggiunto il contestatore, fischiato dagli altri presenti. Il presidente ha quindi risposto, chiedendo al disturbatore di “aspettare un attimo”. “Se farà silenzio, sarò felice di parlarle dopo il mio discorso”, ha detto Biden, il cui discorso si è incentrato sulla democrazia negli Stati Uniti. “La democrazia non è mai semplice, come abbiamo appena visto”, ha scherzato il presidente, facendo riferimento all’incidente. (Was)