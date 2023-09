Decreto Asset: De Priamo (Fd’I), da governo salda visione strategica centrata su interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Il cosiddetto Decreto Asset approvato oggi dal Senato è “un provvedimento importante, migliorato ulteriormente nel lavoro delle Commissioni congiunte Ambiente e Industria, e che rappresenta una visione strategica fondata sull'interesse nazionale”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. “Il contributo sugli extraprofitti delle banche, ad esempio – ha sottolineato –, è legato alla necessità di difendere i risparmiatori e le famiglie sottoposte all'aumento dei mutui conseguente all'aumento dei tassi di interesse da parte della Bce. Così come gli interventi sul caro voli sono una misura equilibrata e necessaria per rimuovere il gap territoriale creato dalla crescita esponenziale dei volo”. “Questi e tanti altri provvedimenti sono uniti dal medesimo spirito e costituiscono una ottima base per una legge di bilancio che si concentrerà molto sul sostegno alle fasce maggiormente in difficoltà ed alla crescita economica, proseguendo il grande lavoro svolto dal governo Meloni nel suo primo anno di vita", ha concluso. (Rin)