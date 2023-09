Usa: agenzia federale fa causa a Tesla per discriminazioni sul posto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una agenzia federale statunitense ha fatto causa a Tesla, accusando la società fondata da Elon Musk di aver “tollerato” episodi di discriminazione ai danni dei dipendenti afroamericani. La Commissione per le pari opportunità sul posto di lavoro (Eeoc) ha affermato in una nota che, dal 2015, Tesla ha “ignorato” diversi episodi di discriminazione razziale ai danni dei dipendenti afroamericani dell’azienda, i quali sono stati oggetto di “ripetuti abusi, stereotipi e ostilità di varia natura”. La commissione ha denunciato il pubblico utilizzo di epiteti razzisti da parte di alcuni lavoratori nei confronti dei colleghi, oltre a “graffiti e disegni sulle scrivanie, sui muri dei bagni e anche negli ascensori, raffigurati svastiche e messaggi di odio” contro la comunità afroamericana. In aggiunta, l’agenzia ha affermato che i dipendenti che hanno tentato di denunciare queste dinamiche hanno subito ritorsioni, in alcuni casi culminate addirittura con il licenziamento o il trasferimento presso altre sedi. (Was)