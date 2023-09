Sanità: Comune Anzio, prevenzione virus Dengue, da domani al via disinfestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di contrastare il rischio di riproduzione delle larve di Arbovirosi (Dengue) e per una maggiore efficacia della lotta contro l’annosa problematica della zanzara si comunica che nella notte di venerdì 29 settembre dalle ore 23:30 circa fino ad ultimazione dei lavori, verrà effettuato l’intervento di disinfestazione dei focolai larvali riscontrati sul territorio, tramite impiego di macchinario nebulizzante e larvicida, nelle seguenti zone: via dei Gladioli - via dei Gigli - via Letizia in Fiore - via delle Ginestre - via Grazia Fiorita - Stradone Sant’Anastasio - via delle Margherite - via dei Giacinti - via delle Campanelle - via dei Narcisi - via dei Ciclamini - via degli Iris - via dei Giornalisti - via Amaranto - viale alla Marina e viale Silvana. Lo comunica in una nota il Comune di Anzio. Si invitano tutti i cittadini a collaborare - prosegue la nota - con buone pratiche da applicare anche in ambito privato, al fine di ridurre la proliferazione del fastidioso insetto, già a partire dalla sera di venerdì 29 e fino alle ore 05:00 del giorno seguente. (segue) (Com)