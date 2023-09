Cultura: al via progetto Aedo, podcast e opere d'arte digitali per raccontare mitologia classica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tutti conoscono i titoli dei miti greci più famosi. Ma se poi si scava in profondità, chiedendo trama e significato, ci si accorge che solo pochi sanno rispondere. Ecco perché gli artisti del collettivo Nebvla hanno deciso di avvicinare il grande pubblico, compresa la generazione alpha, a questo tipo di cultura, utilizzando lo strumento digitale. È quanto si legge in una nota. Si tratta nello specifico - spiega la nota - di video dalla breve durata, pubblicati su varie piattaforme social, in cui le sculture prendono vita e si raccontano. Nebvla si pone come vero e proprio “aedo social” con l’ambizione di declinare la cultura greca attraverso i device più popolari. Semplici video, dunque, con le sculture digitali che nascono e si sviluppano secondo la fantasia dell’artista, che spesso va a riempire spazi che il tempo ha cancellato: come non rimanere affascinati dalla Nike di Samotracia che improvvisamente riacquista le sue ali? Del resto la cultura greca per la sua natura duttile, così come i suoi miti, ha subito nel corso degli anni interpretazioni e rivisitazioni senza mai perdere di attualità. (segue) (Com)