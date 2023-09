Libia: inviato Onu, necessario sostegno di Ue e partner internazionali a processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha sottolineato la necessità che l’Unione europea e i partner internazionali sostengano unanimamente il processo politico in Libia, per preservare l’unità e l’integrità territoriale del Paese. Lo ha detto Bathily in un incontro a Bruxelles con l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Secondo quanto riferito dallo stesso inviato Onu su X (ex Twitter), i due hanno scambiato opinioni sul processo politico in Libia e discusso dell'impatto delle recenti inondazioni sulla città libica di Derna e sulle aree circostanti. "Ho ulteriormente sottolineato la necessità di una valutazione congiunta delle esigenze di ricostruzione delle aree colpite dal ciclone (sub-tropicale "Daniel") per garantire la massima responsabilità nella gestione delle risorse", si legge su X. Infine, "in linea con l’aspirazione del popolo libico alla pace e alla stabilità, ho ribadito il mio appello per elezioni inclusive al fine di legittimare e unificare le istituzioni politiche, militari e di sicurezza", ha concluso Bathily. (Lit)