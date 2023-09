Milano: Gorini (Europa Verde), soddisfatti per Piano casa, introdotte modifiche offerta housing sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo particolarmente soddisfatti, abbiamo introdotto delle modifiche che chiedono di rivedere l'articolazione dell'offerta di housing sociale". A dichiararlo Tommaso Gorini, consigliere comunale Europa Verde. "Dimezzando la superficie minima che obbliga a costruire housing sociale, ponendo il canone concordato come massimo canone applicabile, stimolando la produzione di ERP negli interventi a scomputo oneri e il ruolo di Milano Abitare come piattaforma unica per l'offerta abitativa a canoni ridotti" spiega. "Abbiamo anche proposto e approvato una ridefinizione del progetto casa ai lavoratori, che vogliamo non sia rivolto solo alle grandi aziende ma si apra anche al terzo settore come canale di intermediazione per garantire l'accesso all'abitare ai lavoratori con redditi bassi", conclude. (Com)