24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra Roma Capitale e Orchidea s.r.l. per l'attuazione urbanistica dell'ambito ex Fiera di Roma. Durante la conferenza saranno illustrati i termini dell'accordo e le linee di indirizzo per la predisposizione del Masterplan.Partecipano il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l’assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, il presidente Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, il magnifico Rettore Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, e Luca Fantin, Amministratore delegato Orchidea srl. Roma, Sala bandiere del Campidoglio (ore 12:30)- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene all'incontro pubblico in occasione della presentazione del progetto e dei rinvenimenti archeologici della “Nuova stazione Porta Metronia, Linea C”. Saranno presenti, tra gli altri: Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale; Maria Lucia Conti, commissaria straordinaria Linea C; Daniela Porro, Soprintendente presso la Soprintendenza Archeologica di Roma; Maria Cristina Lapenna e Simona Morretta, Responsabili Soprintendenza Speciale di Roma; Francesco Laddaga, presidente Municipio Roma VII. Roma Teatro Villa Lazzaroni, via Tommaso Fortifiocca 71 (ore 17:30)- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene al concerto 'Sogno di una notte di fine estate', per ricordare Francesco Valdiserri. Roma, Parco Schuster, via Ostiense altezza civico 182 (ore 20) (segue) (Rer)