- Si è conclusa oggi la visita in Tunisia del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prefetto Bruno Frattasi. Lo ha scritto l'ambasciata d'Italia a Tunisi su X (ex Twitter). "L’Agenzia italiana sceglie la Tunisia quale primo Paese con cui concludere un memorandum d’intesa a conferma del partenariato strategico tra Roma e Tunisi", si legge su X. (Res)