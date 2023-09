Credito: Commerzbank, tre miliardi di euro ad azionisti in dividendi per il 2022-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca tedesca Commerzbank ha comunicato che, per gli esercizi dal 2022 al 2024, distribuirà agli azionisti tre miliardi di euro in dividendi e riacquisti di azioni proprie. Per raggiungere questo obiettivo, ha aggiunto il secondo istituto di credito della Germania dopo Deutsche Bank, “il rapporto di pagamento per il 2024 sarà almeno del 70 per cento”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Commerzbank mira, “in linea di principio, a distribuire più del 50 per cento dei suoi utili, al netto degli interessi pagati per alcune obbligazioni e quote di minoranza, negli anni dal 2025 al 2027”. Inoltre, sarebbe possibile possibile che l'intero profitto rimanente vada a beneficio degli azionisti. Per il 2022, Commerzbank ha assegnato per la prima volta, dopo tre esercizi a zero, un dividendo di 20 centesimi per azione, distribuendo agli investitori circa 370 milioni di euro. Per l'anno in corso, la direttrice finanziaria Bettina Orlopp ha recentemente annunciato una distribuzione degli utili di circa 900 milioni di euro. La banca lo ha ora confermato i piani. Allo stato attuale, gli azionisti possono aspettarsi circa 1,7 miliardi di euro per il 2024. Il maggiore azionista di Commerzbank è il governo federale, con una quota attualmente del 15,6 per cento. Lo Stato tedesco ha acquisito tale partecipazione con il piano per il salvataggio dell'istituto di credito dal collasso durante la crisi finanziaria del 2008-2009. (Geb)