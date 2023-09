Migranti: Tajani, navi ong tedesche verso Lampedusa confermano nostra preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia di “sette navi di organizzazioni non governative tedesche”, alcune battenti bandiera della Germania e altre no, che si dirigono verso Lampedusa “conferma la nostra preoccupazione e la nostra analisi, come ho detto oggi” alla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Berlino. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante un incontro con la stampa presso l'ambasciata d'Italia in Germania. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “Mi pare veramente strano, preoccupante, quello che sta accadendo”. Tajani si è quindi chiesto “cosa vi è dietro” le navi delle ong verso Lampedusa, se “un interesse elettorale” o “di altro tipo” Per il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, “questo non può essere, così non funziona”. Il vicepresidente del Consiglio ha poi evidenziato: “Qualcuno forse vuole impedire che vi sia un accordo?”. Vi è “veramente molto stupore da parte mia per quanto sta accadendo”, ha infine affermato il segretario di Forza Italia (FI). (Geb)