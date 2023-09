Libia: concluse attività italiane per emergenza alluvione a Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono concluse oggi le attività del governo italiano in Libia per aiutare il popolo libico colpito, tra il 10 e l’11 settembre, dalla tempesta “Daniel” che ha investito soprattutto Derna, città della Cirenaica, e altre zone limitrofe e interne. Nella giornata di ieri sono partite dalle coste libiche le Navi San Giorgio e Tremiti della Marina militare, con a bordo tutti gli assetti nazionali che sono stati impegnati. L’intervento, sotto il coordinamento del dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le autorità libiche, ha visto il personale dell’Esercito concorrere allo sgombero dai detriti dall’area portuale di Derna, mentre il personale della Marina Militare, con il supporto di elicotteri e battelli, e del Corpo del Vigili del fuoco, hanno svolto molteplici attività di ricerca e soccorso. “Il team italiano del sistema nazionale di Protezione civile, coordinato dal Capo dipartimento Fabrizio Curcio, lascia la Libia – ha dichiarato il ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci – dopo due settimane durante cui ha operato con uomini altamente specializzati e mezzi vari, fornendo un aiuto essenziale alle popolazioni colpite dall’alluvione. Sono orgoglioso del contributo che, ancora una volta, l’Italia ha saputo offrire a delle popolazioni in difficoltà”. “La Difesa italiana, come tutto il nostro Paese, è sempre pronta ad aiutare i popoli in difficoltà”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha aggiunto: “Solo lavorando insieme agli altri possiamo compiere i passi necessari per arrivare a una maggiore integrazione e a un reale coinvolgimento per la stabilità e la pace”. (segue) (Rin)