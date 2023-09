Argentina: Fmi, situazione economica continua a essere molto difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, la povertà ha raggiunto il 40,1 per cento. Lo ha riferito ieri l'Istituto di statistica argentino (Indec). I dati rappresentano un aumento del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e dello 0,9 per cento rispetto all'ultimo semestre del 2022. Inoltre, il tasso di indigenza nella prima metà del 2023 ha raggiunto il 9,3 per cento, un aumento dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e dell'1,2 per cento rispetto alla seconda metà del 2022. (Abu)