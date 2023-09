Usa: Biden, sostenitori di Trump sono un movimento estremista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “movimento Maga”, rappresentato dai sostenitori di Donald Trump sulla base dello slogan “Make America Great Again”, è “un gruppo estremista che non ha a cuore i principi alla base della democrazia”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso organizzato in Arizona per commemorare il senatore repubblicano John McCain. “Quanto sta accadendo nel nostro Paese è molto pericoloso: il Partito repubblicano è ormai governato da estremisti”, ha detto, aggiungendo che Trump e i suoi alleati vogliono “distruggere le istituzioni” statunitensi. (Was)