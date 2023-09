Difesa: Israele, capo Stato maggiore Idf riceve presidente Comitato militare Nato Bauer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Herzi Halevi, ha ricevuto il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Robert Bauer, in visita in Israele. Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter), secondo cui la visita di Bauer si è concentrata sul rafforzamento della cooperazione strategica e dell'impegno reciproco "verso valori e interessi comuni". In particolare, presso la divisione delle Idf a Gaza, si è tenuto un briefing sulla sicurezza, durante il quale "si sono tenute discussioni ad alto livello su strategia, intelligence e sicurezza", si legge su X. (Res)