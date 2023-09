Giustizia: via libera da Aula Camera a decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 164 sì e 68 no, al decreto recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della Pubblica amministrazione. Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato. Il testo è composto da 13 articoli e contiene, tra l’altro, misure in materia di intercettazioni. Si tratta, infatti, di tre emendamenti, presentati da Forza Italia, approvati dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio. “Il primo emendamento mette la parola fine alle intercettazioni 'a strascico': il giudice dovrà d'ora in avanti motivare il ricorso alle intercettazioni telefoniche autonomamente e con argomenti concreti - si legge in una nota del presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, assieme ai componenti di FI sempre delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera -. Il secondo prevede che la Polizia giudiziaria, nel trascrivere le intercettazioni, dovrà limitarsi a quelle rilevanti per le indagini e dovrà riportare anche quelle a favore dell'indagato. Il terzo introduce il divieto di trascrivere conversazioni personali, che non abbiano alcuna attinenza col processo. Non è in discussione il ricorso alle intercettazioni quale fondamentale strumento di ricerca della prova, ma abbiamo ritenuto di dovere - pacatamente ma decisamente - difendere il diritto dei cittadini a non essere spiati senza una ragione più che motivata ed evitare la diffusione di vicende private che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto del processo”. Vengono, poi, inasprite le pene previste per il reato di incendio boschivo. Introdotte anche sanzioni penali nei riguardi di chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani. Si prevede, inoltre, che una quota dell'otto per mille dell'Irpef attribuita alla diretta gestione statale sia usata per finanziare specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Si aboliscono, infine, gli obblighi in materia di isolamento ed autosorveglianza per le persone positive al Covid.(Rin)