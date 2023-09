Ex Ilva: sindacati, altissima partecipazione lavoratori a sciopero Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero di 24 ore presso lo stabilimento di Acciaierie d’Italia di Taranto, ha riscontrato un’altissima partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Ilva, Ilva in As e ditte d’appalto. Lo riferisce una nota congiunta dei sindacati Fim, Fiom e Uilm nazionali. Lo sciopero è stato confermato a seguito della mancanza di risposte alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm durante l'incontro avvenuto ieri a palazzo Chigi. Con questa iniziativa, i lavoratori di Taranto hanno espresso tutta la contrarietà all’evento organizzato oggi dall’azienda che in piena “contraddizione” compie operazioni di marketing e sviluppo commerciale ma al tempo stesso non si organizza per realizzare la risalita produttiva per rispondere ai clienti. Al momento, infatti, continuiamo a non avere certezze sul piano industriale, occupazionale, sugli investimenti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie e sul processo di risanamento ambientale. Inoltre, preoccupano la situazione drammatica in cui versano gli impianti di Taranto e di tutti gli altri stabilimenti del gruppo, soprattutto a causa dell'assenza di interventi manutentivi, e il continuo utilizzo della cassa integrazione. La vertenza ex Ilva non può continuare ad essere affrontata con decreti d’urgenza e accordi senza il coinvolgimento dei lavoratori rispetto alla prospettiva ambientale ed industriale della siderurgia in Italia. Lo sciopero è l’ennesima dimostrazione di malcontento, insofferenza e disagio nei confronti della gestione di Acciaierie d’Italia che continua a non rendere sicuri gli ambienti di lavoro, a non riconoscere la retribuzione prevista dal contratto nazionale e dalle normative, a non creare nessuna prospettiva di rilancio e di futuro. (segue) (Com)