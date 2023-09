Ex Ilva: sindacati, altissima partecipazione lavoratori a sciopero Taranto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa, a cui ne seguiranno anche altre a partire da lunedì 2 ottobre a Genova e negli altri siti del gruppo, è anche una chiara contrarietà all’iniziativa dichiarata dal governo di ricercare un ennesimo accordo escludendo dalla discussione le organizzazioni sindacali e quindi i lavoratori. Non accetteremo dal governo ed Arcelor Mittal, un ennesimo contratto con un nuovo piano industriale di cui non conosceremo i contenuti e che consentirà di allungare l’agonia del gruppo siderurgico e continuare a rischiare l’ennesimo incidente. Fim, Fiom e Uilm chiedono: chiarezza sulla già annunciata per oltre un anno cambio di governance e di management; un cambio di passo, un cambio di prospettiva con il coinvolgimento dei lavoratori che si sono già espressi democraticamente sul loro destino e delle loro fabbriche con l’accordo del 6 settembre 2018! Nei prossimi giorni, infine, verrà convocato il coordinamento nazionale unitario delle Rsu di tutti gli stabilimenti del gruppo per decidere le iniziative da mettere in campo come segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm. (Com)