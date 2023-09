Imprese: Fs, ricavi e margini operativi in crescita nel primo semestre, aumentano investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, presieduto dalla presidente Nicoletta Giadrossi, ha approvato, in data odierna, la Relazione finanziaria semestrale del gruppo Fs Italiane relativa al semestre consolidato al 30 giugno 2023. I risultati del semestre in esame mostrano un miglioramento dei principali margini economici rispetto al primo semestre 2022, con un Ebitda in crescita a +7,4 per cento e un Ebit a +18,2 per cento, trainati in particolare dalle performance operative e dalla forte ripresa dei volumi di passeggeri trasportati che tornano ad assestarsi ai livelli pre-pandemia da Covid-19. Grazie anche all’impulso del Pnrr, gli investimenti registrano un forte incremento, in particolare, nel Polo Infrastrutture. Di seguito i principali indicatori della gestione al 30 giugno 2023: ricavi operativi a 7,1 miliardi di euro (+15,8 per cento rispetto al primo semestre 2022); Ebitda a 974 milioni di euro (+7,4 per cento rispetto al primo semestre 2022); Ebit a 99 milioni di euro (+18,2 per cento rispetto al primo semestre 2022); risultato netto di periodo pari a +4 milioni di euro (-91,4 per cento rispetto al primo semestre 2022); investimenti tecnici di periodo pari a 6,6 miliardi di euro, in aumento del +64,2 per cento rispetto al primo semestre 2022 (2,6 miliardi di euro); posizione finanziaria netta pari a 9,7 miliardi di euro (7,6 miliardi di euro a fine 2022). (Rin)