Roma: Nobili (Iv), in zona Piazza Pia traffico e multe, ipocrisia Amministrazione

22 luglio 2021

- Nella zona del cantiere di Piazza Pia, a Roma, "c’è tutta l’ipocrisia di un’Amministrazione che anche così compromette il rapporto di fiducia coi romani". Lo scrive su X (ex Twitter) il consigliere regionale del Lazio di Italia viva, Luciano Nobili. "A proposito di rispetto per i cittadini da parte del Campidoglio: da settimane - afferma Nobili - un intero quadrante della città subisce il disagio della congestione perenne a causa del cantiere di Piazza Pia. E dal sindaco Gualtieri e i suoi assessori piovono belle parole sulla collaborazione richiesta ai romani e sulla necessità di comprendere i disagi che il cantiere comporta. Poi però appena riesci, stremato, a uscire dal dedalo di deviazioni e dalla giungla di auto e pullman a passo d’uomo e imboccare il sottopassaggio per via Gregorio VII ti aspetta una bella sorpresa: un autovelox nascosto piazzato dalla polizia di Roma Capitale che ti aspetta di soppiatto per provare a far cassa. Cento metri prima: disagi e disservizi e richiesta di comprensione ai cittadini fermi nel traffico. Centro metri dopo: sudditi da spennare non appena ripartono. In così breve spazio c’è tutta l’ipocrisia di un’amministrazione che anche così compromette il rapporto di fiducia coi romani", conclude Nobili. (Rer)