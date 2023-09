Sanità: botta e risposta Rocca e Bonaccini, "tua Regione non immune da privato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta sulla sanità, nella puntata di "Porta a Porta", tra il presidente delle Regione Lazio, Francesco Rocca, e quello dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Serve aumentare i posti letto clinicizzati e va fatto un intervento sui medici d'urgenza. Le difficoltà sono grandi, ma una volta fatta la finanziaria del governo vedremo come recuperare le risorse. Io ho ereditato 22 miliardi di debito sulla sanità. Noi regioni, sia di destra che di sinistra abbiamo chiesto un tavolo con i medici per riformare la questione dei medici do famiglia", ha detto il governatore Rocca. "La sanità sta peggiorando in tutta Italia. Il pilastro della sanità in Italia deve essere l'universalità e il pubblico e devono aumentare gli stipendi dei medici", attacca Bonaccini. Secca la replica di Rocca: "Ma non mi sembra che la tua regione sia immune dal privato che è parte del servizio sanitario nazionale. Sei arrivato te e hai fatto lo scienziato - ha aggiunto Rocca -. Abbiamo una finanziaria alle porte: vediamo quali saranno i provvedimenti del governo e poi capiremo le risorse che avremo a disposizione", ha concluso il presidente del Lazio. (Rer)