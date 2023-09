Roma: Angelucci (Pd), parole Luciano Nobili indecenti, chieda scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver letto le parole di Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia viva, pubblicate su X, sono rimasto senza parole. Attaccare il sindaco Gualtieri per i controlli stradali da parte della polizia locale è indecente". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico e presidente della commissione Turismo, Mariano Angelucci. "Nella nostra città - aggiunge - dove le morti causate dall' eccesso di velocità sono centinaia criticare i controlli stradale è un insulto alle vittime e alle loro famiglie. Ci vogliono più controlli, più autovelox, più strade riqualificate, più marciapiedi in sicurezza ed è quello che la nostra amministrazione a partire dal sindaco Gualtieri sta cercando di fare. Luciano Nobili chieda scusa", conclude Angelucci. (Com)