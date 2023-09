Migranti: Piantedosi esprime apprezzamento per prevenzione partenze da parte di Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso il proprio apprezzamento per la recente intensificazione dell’azione tunisina in funzione della prevenzione delle partenze dei migranti. Lo ha detto Piantendosi durante un incontro con l’omologo della Tunisia, Kamal Feki, in occasione del ventennale della Convenzione di Palermo e della conferenza ministeriale organizzata dal governo italiano in collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc). Il ministro dell'Interno ha anche elogiato "le operazioni di polizia portate a termine nelle ultime ore che hanno condotto all’arresto di 124 trafficanti", aggiungendo: “Sul fronte dei rimpatri volontari assistiti dalla Tunisia verso i paesi di origine dei migranti, ho ribadito che l’Italia ha attivato anche il Consiglio Giustizia e Affari interni per un piano europeo”. (Res)