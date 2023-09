Sanità: Comune Anzio, prevenzione virus Dengue, da domani al via disinfestazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenere le finestre chiuse a scopo precauzionale - spiega la nota - sia durante l’intervento che nelle due ore successive al termine dello stesso; tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni, comprese le loro ciotole; togliere eventuale bucato steso; coprire, se presenti, i giochi dei bambini nei giardini privati; liberare le griglie di raccolta acqua dalle eventuali autovetture parcheggiate tenendo conto che l’intervento verrà effettuato solo nelle griglie accessibili, e comunque ritenuto concluso per intero; si informa, altresì, che i prodotti utilizzati sono insetticidi che potrebbero provocare qualche effetto irritante su pelle e mucosa di persone sensibili. Durante il trattamento e nelle due ore successive al termine dello stesso - aggiunge la nota - evitare di sostare nelle zone oggetto di intervento. L’intervento potrebbe essere annullato senza preavviso per motivi di imminente rischio piovosità o forti venti, sarà nostra premura comunicare la variazione della data. Non annaffiare e/o disattivare gli irrigatori automatici nelle 24 ore successive all’intervento. Per l’intervento - conclude la nota - saranno utilizzati prodotti registrati ed autorizzati dal ministero della salute e scelti in base a criteri di efficacia e a basso impatto ambientale. (Com)