Milano: Piscina (Lega), il Piano casa approvato evidenzia fallimento del Comune sull'abitare

- “Il Piano casa, approvato oggi in Consiglio Comunale, evidenzia il fallimento del Comune di Milano sul tema dell’abitare”, dichiara in una nota Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere Comunale di Milano. “In particolare, con la richiesta d’istituzione di una Società Casa Milano che gestisca tutto il patrimonio pubblico Erp nella città, Maran mette in luce come sia nettamente fallita la gestione MM, con il tentativo in extremis di affidare ad altri soggetti la malagestione milanese", continua. Da un’amministrazione "che dice pubblicamente di essere attenta all’housing sociale e agli alloggi per gli studenti - prosegue -, ci saremmo aspettati ben altri numeri. Invece, di fatto, l’attuale situazione è causata proprio dalle amministrazioni Sala, colpevoli di aver attuato un Pgt che ha distrutto l’offerta di alloggi, sia nel mercato convenzionato che in quello privato". "Fa specie che nel documento non sia fatto cenno, appunto, al mercato privato. Nessun intervento di regolazione del mercato viene, purtroppo, prospettato nel piano casa, come non risulta alcun accenno sull’incentivo al recupero delle cosiddette zone grigie quali gli stabili abbandonati, dove il Comune ha scelto di adottare la minor premialità volumetrica consentita invece che garantire maggiori opportunità di recupero e quindi di realizzazione di nuovi alloggi", aggiunge il consigliere. Infine, "fa specie come il comune punti tutto sulla locazione, creando un sistema sociale cittadino nel quale le famiglie si indebiteranno a vita senza poi riuscire ad avere un alloggio di proprietà”. “La sinistra, capitanata da Sala e Maran”, conclude Piscina, “ci ha dirottati verso una situazione che è diventata ormai insostenibile e il rischio concreto è che questa delibera e quella prossima del Pgt ingessino ancora di più il mercato, ottenendo l’effetto contrario da quello auspicato dai milanesi”. (Com)