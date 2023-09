Cultura: al via progetto Aedo, podcast e opere d'arte digitali per raccontare mitologia classica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso - prosegue la nota - l’idea di Nebvla è quella di considerare la memoria della cultura classica non in una posa statica, come può essere un racconto (o storytelling) ma come atto creativo pratico, in cui lo scalpello dell’artista c’è, ma è in versione digitale 3D. Andrea Koveos, giornalista, scrittore e podcaster con il suo progetto “Kalimera Koveos”, pubblica tutte le mattine, puntuale alle 6.45, un audio di un minuto sulla cultura greca. Il Progetto Aedo nasce quindi dall’unione di queste due realtà, riproponendo in chiave digitale l’antica professione del rapsodo o contastorie, in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico, tramandando una sapienza antica e aggiungendo qualcosa di nuovo ai vecchi e affascinanti racconti di dei ed eroi. Si parte oggi, 28 settembre - conclude la nota - con la pubblicazione del primo video “Laocoonte – Timeo me et dona ferentes” cui seguiranno tanti altri. (Com)