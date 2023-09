Taranto: Acciaierie d’Italia, incontro conclusivo dell’evento “Steel Commitment 2023”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi presso lo Stabilimento di Taranto "Steel Commitment, Primary", l'incontro conclusivo del road show commerciale 2023 di Acciaierie d'Italia che aveva visto le due tappe precedenti a Racconigi e Novi Ligure. A Taranto – riferisce una nota – si sono riuniti partecipanti e clienti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei, per un totale di circa 500 persone. L'evento, presieduto dal direttore commerciale Andrea Bellicini e dal direttore dello stabilimento Vincenzo Dimastromatteo, si è tenuto alla presenza dell'Amministratore delegato Lucia Morselli. Nel corso dell'evento Alessandro Labile, direttore Ambiente, Salute e Sicurezza di Acciaierie d'Italia, ha sottolineato che – concluso il Piano Ambientale 2018-2023 – si può affermare che l'acciaio di Taranto rispetta l'ambiente. A tal fine sono stati investiti negli ultimi anni circa 2 miliardi di euro. Acciaierie d'Italia è ora pronta a trasferire l'ambientalizzazione dello stabilimento, l'unico in Italia a produrre acciaio primario e il più grande in Europa, ai propri prodotti. Il tema della sostenibilità del prodotto-acciaio è stato introdotto dalla presentazione di una ricerca su "Il Ruolo dell'acciaio nella percezione di sostenibilità dei prodotti manufatturieri", realizzata per Acciaierie d’Italia dall'Istituto di ricerca Swg su un campione rappresentativo di cittadini italiani, tedeschi e spagnoli. Dalla ricerca emerge che ben il 74 per cento degli intervistati in Italia ritiene molto importante che le aziende pongano attenzione alla sostenibilità ambientale, dato superiore a quello degli altri Paesi. Nel rapporto tra produzione e ambiente, la maggior preoccupazione dei cittadini è per le emissioni, prima di tutto quelle di sostanze inquinanti e poi in subordine per la CO2. La ricerca ha in particolare evidenziato come oltre il 40 per cento dei consumatori, a parità di prezzo preferirebbe prodotti in acciaio sostenibile; il 30 per cento lo sceglierebbe anche se il prezzo fosse più alto. (segue) (Com)