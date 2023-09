Taranto: Acciaierie d’Italia, incontro conclusivo dell’evento “Steel Commitment 2023” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a queste premesse, durante la tappa di Taranto di Steel Commitment Acciaierie d'Italia ha alzato l'asticella della sostenibilità dell'acciaio annunciando di aver dato vita, in collaborazione con il Rina, a una piattaforma di costante monitoraggio e asseverazione che prevede oltre 200 camini monitorati, 50 punti di prelievo delle acque e analisi capillari dei terreni in occasione di interventi specifici. Da questo processo di costanti controlli ambientali è nato "Penisola Steel", il marchio che definisce e certifica l'acciaio a ridotto impatto ambientale prodotto dallo stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia, tracciandone l'origine italiana. Il nuovo marchio è stato presentato dal direttore commerciale Andrea Bellicini durante il suo intervento. L'acciaio sostenibile di AdI, unito alla rinnovata gamma prodotti ed al contesto siderurgico, permettono all'azienda di differenziarsi dai competitor internazionali, in particolare quelli extra-europei, e di condividere questa possibilità a valle con le filiere meccaniche, impiantistiche e infrastrutturali. A tale operazione strategica hanno dato un contributo fondamentale gli importanti sviluppi sul fronte Qualità, Innovazione e Ricerca e Sviluppo di Acciaierie d'Italia. Adolfo Buffo, direttore generale Qualità, Ricerca Sviluppo e Sostenibilità, ha richiamato nei suoi interventi il percorso di trasformazione dell'acciaieria di Taranto. (segue) (Com)