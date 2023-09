Taranto: Acciaierie d’Italia, incontro conclusivo dell’evento “Steel Commitment 2023” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità sono state, e resteranno nei prossimi anni l'efficientamento energetico, la transizione ecologica ed energetica, la ricerca, l'innovazione di processo e di prodotto, la competitività e la formazione. Uno dei progetti in atto è quello relativo alla decarbonizzazione. Da questo punto di vista i principali pilastri sono l'ottimizzazione ambientale dell'area a caldo, l'elettrificazione dell'area stessa - con l'introduzione di tecnologie Dri - e lo sviluppo di una serie di nuovi impianti energetici, tra cui rigassificatore, desalinizzatore, impianti per la sintesi di gas tecnici, parco eolico offshore e parchi fotovoltaici. L'asset più importante è il nuovo centro di Ricerca e Sviluppo che ha visto 12,5 milioni di euro di investimento per oltre 2.200 mq dedicati all'innovazione, con il supporto di 15 laboratori e 40 persone tra ricercatori e tecnici. Il percorso di costante innovazione di Acciaierie d’Italia è inoltre supportato dalla collaborazione con primarie aziende e con una rete di primarie Università e centri di ricerca, insieme ai quali, tra le varie iniziative, viene realizzata annualmente nello Stabilimento di Taranto la Technical Academy, una vera e propria Università dell'Acciaio aperta gratuitamente anche a una selezione di giovani collaboratori ad alto potenziale delle aziende clienti. (Com)