Abruzzo: assessore Lavoro su Betafance, segnali incoraggianti su futuro stabilimento Tortoreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni, ha assicurato la Betafence, verranno consegnate le linee del nuovo Piano industriale alla Regione Abruzzo che si preoccuperà di girarle ai sindacati, che non hanno fatto mancare il proprio dissenso alla scelta della società di consegnare il Piano industriale alla Regione senza tener conto dei sindacati. Sul fronte della proroga della Cassa integrazione straordinaria in scadenza il prossimo 22 ottobre, l'intesa sottoscritta oggi a chiusura del tavolo regionale permette alla Betafence di presentare richiesta di proroga della Cigs per almeno altri sei mesi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il provvedimento, è stata ribadito, interesserà 94 addetti (78 operai, 15 impiegati e 1 dirigente) e dovrebbe avere la durata di sei mesi a partire dal 23 ottobre, sempre che il governo a fine anno stabilisca la proroga del trattamento di Cigs. (Gru)