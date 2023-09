Veneto: Zaia, grazie a governo per Cav, ora salto di qualità e investimenti a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'approvazione in Senato del decreto Asset la società Concessioni autostradali venete si prepara un salto di qualità e investimenti a lungo termine. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Avere la possibilità di ampliare il raggio d'azione di Cav – ha spiegato - significa disporre di una società più forte che si può candidare a realizzare e gestire le autostrade della nostra regione. Si tratta di uno straordinario salto di qualità per la rete infrastrutturale veneta sempre più moderna e oggetto di investimenti a lungo termine. Avremo una società più performante, per rispondere in maniera più adeguata alle istanze del nostro territorio. Ora davvero le nostre strade e autostrade guardano al futuro, vicine ad un'amministrazione che potrà garantire un attento controllo, ma anche ampie prospettive di efficientamento e messa in rete. I vantaggi, ancora una volta, saranno in primis per tutti i nostri cittadini del Veneto". "Si tratta di un progetto che inseguiamo da anni e che, grazie a questa ulteriore modifica normativa, consente di aprire a tantissime altre funzioni una società fiore all'occhiello della Regione ma, fino ad oggi, limitata alla gestione del Passante di Mestre", ha sottolineato la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti. "Mediante questo emendamento la società potrà compiere investimenti anche al di fuori delle sue attuali competenze per mettere a terra in modo concreto tutti gli investimenti che genera con i flussi di traffico, a beneficio del territorio. Attraverso questa legge che consente a Cav di essere a tutti gli effetti una società in house – ha concluso –, si apre uno scenario più ampio per la società la quale, potrà, quindi, programmare investimenti a lungo termine". (Rev)