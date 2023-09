Campi Flegrei: riunione in Regione, ipotesi piano comunicazione ed esercitazioni per rischio sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi presso la sala Emercom della Regione Campania una riunione sulla situazione dei Campi Flegrei in relazione allo sciame sismico. Alla riunione hanno preso parte il sindaco del Comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni, con i suoi tecnici e il consulente Roberto Castelluccio, docente di Architettura tecnica al dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale dell'università Federico II di Napoli, i referenti del Dipartimento nazionale di Protezione civile, dell'Ingv-Osservatorio Vesuviano, del Cnr Icag e il direttore generale della Protezione civile regionale, Italo Giulivo per finalizzare le attività e definire la microzonazione sismica di terzo livello. Nel frattempo, il ministro Musumeci era al lavoro con il Capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio per una prima analisi delle misure urgenti di prevenzione da adottare nei Campi Flegrei, a fronte del rischio sismico legato al fenomeno del bradisismo. (segue) (Ren)