Campi Flegrei: riunione in Regione, ipotesi piano comunicazione ed esercitazioni per rischio sisma (2)

- Si va verso la predisposizione di un provvedimento di legge, con procedure semplificate. In particolare, "si pensa ad un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, sia per il pubblico che per il privato e ad un piano di comunicazione alla popolazione e di esercitazioni di protezione civile, con il coinvolgimento di volontari". "Stiamo lavorando – ha dichiarato il sindaco Luigi Manzoni -, ognuno sta facendo la sua parte. Oggi sono stato in Regione Campania per l'avvio della microzonazione di terzo livello, che ci consentirà di conoscere in maniera puntuale e precisa gli effetti delle scosse sul territorio. Abbiamo lavorato per stabilire tempi, modalità e risorse per mettere in atto per la prima volta un piano di mitigazione del rischio sismico concreto, velocemente, senza perdite di tempo e chiacchiere al vento". "Il ministro, nella sua comunicazione successiva alla riunione tenuta oggi a Roma, sottolinea un aspetto importante: si è perso troppo tempo, in un periodo in cui le persone non erano spaventate come adesso - ha aggiunto Manzoni - Non si poteva prevedere, certo, ma si poteva prevenire. Noi lo stiamo facendo, adesso, insieme. Stiamo dando risposte. Non possiamo fermare le scosse, ma sappiate che stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere per ridurre al minimo i disagi e gli eventuali rischi. Vi chiedo ancora una volta di dare ascolto solo alle voci ufficiali, che sono quelle che ogni giorno si impegnano concretamente per la vostra sicurezza". (Ren)